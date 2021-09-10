Похороны главы МЧС Зиничева пройдут на Северном кладбище Санкт-Петербурга

Похороны трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева пройдут в пятницу, 10 сентября, на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека. Трагедия произошла в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС. Ему было 55 лет.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.