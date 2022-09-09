Москвичи несут цветы к посольству Великобритании на площади ЛНР. Среди множества букетов можно найти и открытки со словами соболезнований, а также воспоминаниями о королеве.

Почти 30 лет назад она приезжала в Москву и навсегда запомнилась всем, кто ее видел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.