Траурный оружейный салют дали в Британии в память о Елизавете II. 96 залпов – по одному на год жизни королевы – прозвучали в Лондоне.

Заседания парламента и правительства начались с минуты молчания. А в соборах по всей стране прозвонили колокола. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.