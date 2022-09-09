Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Москвичи принесли к посольству Великобритании цветы, открытки и свечи. После известия о смерти королевы Елизаветы II там приспустили флаг. Свои соболезнования выразил и Владимир Путин.

Теперь монархом станет старший сын Елизаветы – Чарльз. Когда состоится его коронация и что будет дальше? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.