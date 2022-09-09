В Великобритании начался национальный траур. К Букингемскому дворцу люди начали нести цветы, чтобы почтить память Елизаветы II.

Все происходящее в Британии в следующие 10 дней будет строго по протоколу, расписанному задолго до смерти королевы. Общенациональный траур связи со смертью королевы закончится через 7 дней после ее похорон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.