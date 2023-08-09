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Культура

Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя 12 августа

Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя 12 августа

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Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа

Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя 12 августа. Об этом сообщили в Театре Сатиры, в котором актриса прослужила 75 лет.

Там же состоится прощание. На этой сцене Васильева сыграла более 60 ролей. Одной из самых известных стала роль графини Альмавивы в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин.

Актриса Васильева умерла 9 августа. Ей было 97 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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