Отпевание Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя 12 августа

Отпевание народной артистки СССР Веры Васильевой пройдет в храме Христа Спасителя 12 августа. Об этом сообщили в Театре Сатиры, в котором актриса прослужила 75 лет.

Там же состоится прощание. На этой сцене Васильева сыграла более 60 ролей. Одной из самых известных стала роль графини Альмавивы в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин.

Актриса Васильева умерла 9 августа. Ей было 97 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.