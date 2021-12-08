В Доме кино простились с Марком Рудинштейном

В Доме кино прошло прощание с кинопродюсером Марком Рудинштейном.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в возрасте 75 лет. До этого кинопродюсер был госпитализирован в больницу с сердечным приступом.

В 1990 году Рудинштейн основал фестиваль "Кинотавр" и руководил им 15 лет, до 2004 года. В 2001 году создал Международный детский фестиваль искусств и спорта "Кинотаврик".

Марк Рудинштейн также снимался в кино, в числе его работ "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Кухня 5" и другие.