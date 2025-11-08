Коллеги телеведущего Юрия Николаева пришли попрощаться с ним на Троекуровское кладбище. Среди них – диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш и певец Александр Маршал.

Церемония прощания с народным артистом России началась в Большом траурном зале. Юрий Николаев скончался 4 ноября в больнице после продолжительной болезни. Ему было 76 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.