Прощание с телеведущим Юрием Николаевым состоится на Троекуровском кладбище в Москве. Он скончался в больнице после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.

Юрий Николаев окончил ГИТИС. После обучения работал в Театре имени Пушкина, а в 1973 году пришел на телевидение. Николаев получил известность благодаря таким программам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики" и "Честное слово".

