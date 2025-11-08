Форма поиска по сайту

08 ноября, 12:30

Культура

Прощание с телеведущим Юрием Николаевым состоится на Троекуровском кладбище в Москве

Прощание с телеведущим Юрием Николаевым состоится на Троекуровском кладбище в Москве

Прощание с телеведущим Юрием Николаевым состоится на Троекуровском кладбище в Москве. Он скончался в больнице после продолжительной болезни в возрасте 76 лет.

Юрий Николаев окончил ГИТИС. После обучения работал в Театре имени Пушкина, а в 1973 году пришел на телевидение. Николаев получил известность благодаря таким программам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики" и "Честное слово".

