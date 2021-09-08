Москвичи несут цветы к зданию МЧС после гибели главы ведомства Зиничева

22:15
Москвичи несут цветы к зданию МЧС после трагической смерти главы чрезвычайного ведомства Евгения Зиничева. Он погиб как настоящий спасатель, пытаясь помочь кинорежиссеру Александру Мельнику, сорвавшемуся со скалы в Красноярском крае.
Соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева выразил Владимир Путин. Президента и главу МЧС связывали долгие годы совместной работы, и это большая утрата, заявил Дмитрий Песков. Сергей Собянин написал, что Зиничев был настоящим другом, соратником.
Евгению Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с 2018 года. До этого Зиничев несколько месяцев был губернатором Калининградской области, а затем замдиректором ФСБ. Теперь Временно исполнять обязанности главы МЧС будет заместитель Зиничева Александр Чуприян.
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