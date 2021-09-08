Зиничев погиб как настоящий спасатель – Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

"Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни", – сообщил Шойгу.

Министр отметил профессионализм, ответственность и преданность своему делу Евгения Зиничева.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске 8 сентября. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним.