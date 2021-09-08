Опубликовано одно из последних видео с погибшим главой МЧС Зиничевым

Получены кадры с учений в Норильске, где погиб министр МЧС Евгений Зиничев. Это съемка проходила незадолго до трагических событий.

Евгений Зиничев погиб, спасая человека. Об этом написала главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Зиничев с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался вниз. Зиничев рванул за ним в воду и разбился о выступавший камень. По данным Симоньян, оператор, которого пытался спасти министр тоже погиб.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с 2018 года. Как заявил Дмитрий Песков, президенту уже доложили о гибели министра.

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