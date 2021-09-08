Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства. Ему было 55 лет.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", – говорится в сообщении.

Уточняется, что министр приехал в Дудинку, где проходят учения МЧС. Совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске.