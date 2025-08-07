Прощание с худруком "Электротеатра Станиславский" Юханановым прошло в Москве

Прощание с худруком "Электротеатра Станиславский" и режиссером Борисом Юханановым прошло в Москве. Церемония состоялась в культурном учреждении, где он работал.

В фойе коллег и друзей режиссера ждала инсталляция с его портретом и многочисленными букетами из белых цветов и свечей. Присутствующие в своих выступлениях отмечали, что Юхананов был уникальным художником и смелым экспериментатором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.