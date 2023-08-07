Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа

Возможно, москвичам придется искать альтернативные маршруты в Тверском районе. Дело в том, что 7 августа простятся с народной артисткой Ириной Мирошниченко.

Церемония пройдет в родном театре актрисы – МХТ имени Чехова. Его сцене она посвятила более 50 лет.



В конце июля актрису, которая недавно отметила 81 год, госпитализировали с тяжелой формой гриппа. Помимо этого, у нее выявили новообразование в головном мозге. Мирошниченко перевели в реанимацию, но спасти не смогли.

Церемония прощания начнется в 11:00. После чего Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.