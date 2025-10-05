В Москве простились с главным редактором газеты "Вечерняя Москва" Александром Куприяновым. Проводить его в последний путь приехали родственники, друзья и коллеги.

Куприянов ушел из жизни 2 октября. Журналисту было 74 года. Пост главного редактора газеты "Вечерняя Москва" он занимал с 2011 года. До этого работал в изданиях: "Комсомольская правда", "Известия" и "Российская газета".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.