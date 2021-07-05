Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса. Об этом сообщил киноконцерн "Мосфильм". Советский и российский режиссер актер и режиссер умер на 82-м году жизни.

В Крыму и на Кубани затапливает города, объявлено штормовое предупреждение. В Бахчисарайском районе погиб один человек.

В столице стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков. Оно проходит на базе двух детских больниц. Об этом сообщила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.