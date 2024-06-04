Прощание с полярником Артуром Чилингаровым провели в Преображенской церкви

Прощание с полярником и депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым провели в Москве. Панихиду назначили в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. После церемонии прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Артур Чилингаров занимался исследованием Арктики, Антарктики и Мирового океана. Он был доктором географических наук и автором более 50 научных работ. Ему было 84 года.

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