04 июня, 11:30Политика
Прощание с полярником Артуром Чилингаровым провели в Преображенской церкви
Прощание с полярником и депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым провели в Москве. Панихиду назначили в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. После церемонии прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Артур Чилингаров занимался исследованием Арктики, Антарктики и Мирового океана. Он был доктором географических наук и автором более 50 научных работ. Ему было 84 года.
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