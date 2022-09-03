В Колонном зале дома Союзов в проходит прощание с Горбачевым

В Колонном зале дома Союзов в эти минуты проходит прощание с первым и единственным

президентом СССР Михаилом Горбачевым. Похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.

О церемонии прощания – в сюжете телеканала Москва 24.