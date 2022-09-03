В Колонном зале дома Союзов проходит прощание с Горбачевым

В Колонном зале дома Союзов проходит прощание с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Доступ открыт для всех желающих. Похоронят Горбачева на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

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