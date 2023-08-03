Новости часа: прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова в понедельник, 7 августа. Об этом сообщил замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

В районе "Москва-Сити" построят пешеходный мост и реконструируют Дорогомиловский. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Российские военные заняли более выгодные позиции на купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны.