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Политика

Новости часа: прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа

Новости часа: прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа

Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова в понедельник, 7 августа. Об этом сообщил замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

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