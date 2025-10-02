Форма поиска по сайту

02 октября, 22:15

Город

Прощание с главредом газеты "Вечерняя Москва" Куприяновым пройдет 5 октября

Прощание с главным редактором газеты "Вечерняя Москва" Александром Куприяновым пройдет в воскресенье, 5 октября, в большом зале похоронного дома "Троекурово". Журналист скончался на 75-ом году жизни.

Редакцией "Вечерней Москвы" он руководил с 2011 года. Сергей Собянин подчеркнул, что Куприянов внес большой вклад в развитие качественного информационного пространства столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
