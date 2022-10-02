В Москве простились с Борисом Моисеевым

2 октября коллеги и поклонники попрощались с певцом Борисом Моисеевым. Церемония прошла в Траурном здании Троекуровского кладбища.

Артист скончался 27 сентября у себя дома, на 69-м году жизни. Борис Моисеев тяжело переносил последствия перенесенных инсультов и не смог полностью поправиться. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.