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Новости

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Культура

Новости часа: поклонники Юдашкина стали приносить цветы к его Дому моды в Москве

Новости часа: поклонники Юдашкина стали приносить цветы к его Дому моды в Москве

Умер модельер Валентин Юдашкин

Новости часа: Дом моды Валентина Юдашкина подтвердил смерть кутюрье

Скончался модельер Валентин Юдашкин

Новости часа: производство вооружения для группировок войск РФ в зоне СВО увеличится

Умер модельер Валентин Юдашкин

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поклонники Валентина Юдашкина стали приносить цветы к его Дому моды в Москве. Кутюрье Валентина Юдашкина не стало 2 мая.

Все объекты в Мариуполе в этом году полностью подключат к отоплению. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault ограничили функционал своих приложений для россиян. Таковы данные СМИ.

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