Новости часа: поклонники Юдашкина стали приносить цветы к его Дому моды в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поклонники Валентина Юдашкина стали приносить цветы к его Дому моды в Москве. Кутюрье Валентина Юдашкина не стало 2 мая.

Все объекты в Мариуполе в этом году полностью подключат к отоплению. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault ограничили функционал своих приложений для россиян. Таковы данные СМИ.