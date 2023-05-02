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Скончался модельер Валентин Юдашкин

Скончался модельер Валентин Юдашкин

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Советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. Об этом сообщили в его именном Доме моды. Уже много лет он боролся с раком почки, о чем неоднократно говорила его семья.

Юдашкин стал первым российским дизайнером, который смог показать свои коллекции на Неделе высокой моды в Париже. После этого шоу отечественного кутюрье с успехом прошли в Италии, США, Израиле. Также Юдашкин создавал форму для олимпийской сборной России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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