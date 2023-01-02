В Бразилии прощаются с королем футбола Пеле. Гроб с телом легендарного спортсмена установлен на стадионе в Сантосе. Он родился в этом городе и играл за местный клуб практически всю жизнь.

Болельщики зажигают файеры на дорогах в память о футболисте. Люди приезжают целыми семьями, с маленькими детьми. Многие одеты в футболки национальной сборной Бразилии. Проститься с легендой собирается и президент Бразилии Лула де Силва. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.