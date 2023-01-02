Очередь на прощание с Пеле выстроилась в Сантосе

Очередь для прощания с Пеле уже собирается в бразильском городе Сантос. Церемония пройдет на стадионе клуба, за который играл легендарный спортсмен. Об этом сообщают СМИ.

Гроб с телом установят в центре поля. Проститься с легендой футбола собирается также президент Бразилии Лула де Силва. Ожидается, что на стадион прибудет и Неймар. Церемония будет продолжаться сутки. Затем по улицам города пройдет траурное шествие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.