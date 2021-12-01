Церемония прощания с Александром Градским завершилась в Москве

В Москве простились с Александром Градским. Церемония прошла в театре "Градский Холл".

Желающие принять участие в панихиде приходили к зданию задолго до ее начала, очередь из поклонников растянулась на много метров от входа в театр. Попрощаться с музыкантом также пришли его коллеги и, конечно, близкие. Народного артиста проводили продолжительными аплодисментами.

Далее процессия двинулась на Ваганьковское кладбище, где похоронят артиста. Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти называли инфаркт мозга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.