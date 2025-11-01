Прощание с актером Романом Поповым прошло в Москве

В Москве простились с актером Романом Поповым. Ему было 40 лет.

После долгой ремиссии у актера снова диагностировали рак. Летом артист обратился к своим коллегам и поклонникам – семья собирала деньги на лечение. Попов в последнее время был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

В Центральной клинической больнице (ЦКБ) собрались его друзья и те, кто не пропускал ни одной работы артиста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.