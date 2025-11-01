График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 14:30

Шоу-бизнес

Прощание с актером Романом Поповым прошло в Москве

Прощание с актером Романом Поповым прошло в Москве

В Москве началось прощание с актером Романом Поповым

Актер Роман Попов скончался от онкологического заболевания

Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни

В Москве простились с главным редактором газеты "Вечерняя Москва" Александром Куприяновым

Прощание с главредом газеты "Вечерняя Москва" Куприяновым пройдет 5 октября

Собянин выразил соболезнования семье главреда газеты "Вечерняя Москва" Куприянова

Режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна проводили в последний путь

Сотни людей проводили Тиграна Кеосаяна в последний путь

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 сентября

В Москве простились с актером Романом Поповым. Ему было 40 лет.

После долгой ремиссии у актера снова диагностировали рак. Летом артист обратился к своим коллегам и поклонникам – семья собирала деньги на лечение. Попов в последнее время был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

В Центральной клинической больнице (ЦКБ) собрались его друзья и те, кто не пропускал ни одной работы артиста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
утратышоу-бизнесвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика