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Новости

01 октября, 22:30

Культура

Ушел из жизни народный артист России Вячеслав Добрынин

Ушел из жизни народный артист России Вячеслав Добрынин

Ушел из жизни народный артист РФ Вячеслав Добрынин

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Ушел из жизни композитор Вячеслав Добрынин. Народному артисту России было 78 лет.

По сообщениям СМИ, в конце сентября певец попал в больницу с подозрением на инсульт, однако тогда его директор не подтверждал эту информацию. Соболезнования родным и близким артиста выразили его коллеги и друзья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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