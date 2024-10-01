Ушел из жизни народный артист России Вячеслав Добрынин

Ушел из жизни композитор Вячеслав Добрынин. Народному артисту России было 78 лет.

По сообщениям СМИ, в конце сентября певец попал в больницу с подозрением на инсульт, однако тогда его директор не подтверждал эту информацию. Соболезнования родным и близким артиста выразили его коллеги и друзья.

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