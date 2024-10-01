01 октября, 22:30Культура
Ушел из жизни народный артист России Вячеслав Добрынин
Ушел из жизни композитор Вячеслав Добрынин. Народному артисту России было 78 лет.
По сообщениям СМИ, в конце сентября певец попал в больницу с подозрением на инсульт, однако тогда его директор не подтверждал эту информацию. Соболезнования родным и близким артиста выразили его коллеги и друзья.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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