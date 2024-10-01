Ушел из жизни народный артист РФ Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет.

Россиянам он известен не только как певец, но и композитор – его песни исполняли многие популярные артисты. Свою карьер он начал в 1970-х годах. Он был автором сотен хитов, а в дискографии артиста насчитывается более 35 альбомов. Среди наиболее известных – "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану".

О там, каким запомнится Добрынин, – в эфире телеканала Москва 24.

