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01 октября, 19:45

Культура

Ушел из жизни народный артист РФ Вячеслав Добрынин

Ушел из жизни народный артист РФ Вячеслав Добрынин

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Ушел из жизни народный артист РФ Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет.

Россиянам он известен не только как певец, но и композитор – его песни исполняли многие популярные артисты. Свою карьер он начал в 1970-х годах. Он был автором сотен хитов, а в дискографии артиста насчитывается более 35 альбомов. Среди наиболее известных – "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану".

О там, каким запомнится Добрынин, – в эфире телеканала Москва 24.

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