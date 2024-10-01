Композитор Андрей Державин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Добрынина

Композитор Андрей Державин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Вячеслава Добрынина. Музыкант рассказал, что Добрынин отличался от многих своей способностью "заразить" оптимизмом.

О смерти Добрынина стало известно 1 октября. Он был известен как автор песен, среди которых "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Колдовское озеро", "Ах, какая женщина" и другие.

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