Прощание с Горбачевым состоится 3 сентября в Доме союзов

Прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Его проведут в Колонном зале Дома союзов.

Церемония начнется в 10:00. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Горбачевой. Михаил Горбачев скончался в Москве 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.