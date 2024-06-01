Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июня

Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

МЧС распространило экстренное предупреждение. В ближайшие часы в Москве ожидается ливень с градом. В некоторых столичных районах гроза уже началась. При смене погоды усиливается и ветер, возможны порывы до 15 метров в секунду. Спасатели советуют автомобилистам во время дождя снизить скорость и увеличить дистанцию. А пешеходам быть аккуратнее и не укрываться под деревьями.

Жара в Москве начнет спадать уже на следующей неделе. Температура вернется к комфортным значениям – около 25 градусов. Также в течение всей следующей недели ожидаются небольшие кратковременные осадки.

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