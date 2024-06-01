Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров

В возрасте 84 лет ушел из жизни депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что Чилингаров эффективно решал задачи в любой сфере, в том числе в законотворчестве. Избирался депутатом Госдумы первого созыва. Профессор, доктор географических наук Чилингаров внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана, добавил Володин.

Прощание с депутатом ГД состоится 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.