Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 21:15

Политика

Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров

Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров

Десятки людей пришли проститься с Анастасией Заворотнюк в Покровский монастырь

Эдгард Запашный посетил церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоится в Покровском монастыре 1 июня

Названы места в Москве, где можно купаться и загорать

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоится в Покровском монастыре

Похороны Анастасии Заворотнюк пройдут на Троекуровском кладбище 1 июня

Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Актер Борис Смолкин выразил соболезнования семье Заворотнюк

В возрасте 84 лет ушел из жизни депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что Чилингаров эффективно решал задачи в любой сфере, в том числе в законотворчестве. Избирался депутатом Госдумы первого созыва. Профессор, доктор географических наук Чилингаров внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана, добавил Володин.

Прощание с депутатом ГД состоится 4 июня в храме Христа Спасителя в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
утратыполитикавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика