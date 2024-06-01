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Новости

01 июня, 12:30

Шоу-бизнес

Эдгард Запашный посетил церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Эдгард Запашный посетил церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоится в Покровском монастыре 1 июня

Названы места в Москве, где можно купаться и загорать

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоится в Покровском монастыре

Похороны Анастасии Заворотнюк пройдут на Троекуровском кладбище 1 июня

Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Актер Борис Смолкин выразил соболезнования семье Заворотнюк

Актер Андрей Ургант рассказал о работе с Анастасией Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая

1 июня в Покровском монастыре проходит прощание с актрисой и телеведущей Анастасией Заворотнюк. Траурное мероприятие посетил заслуженный артист цирка, дрессировщик Эдгард Запашный. Он заявил, что артистка была великолепным, трудолюбивым и уважительным человеком.

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной борьбы с раком мозга 30 мая. Ее похоронят на Троекуровском кладбище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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