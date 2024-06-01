Эдгард Запашный посетил церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

1 июня в Покровском монастыре проходит прощание с актрисой и телеведущей Анастасией Заворотнюк. Траурное мероприятие посетил заслуженный артист цирка, дрессировщик Эдгард Запашный. Он заявил, что артистка была великолепным, трудолюбивым и уважительным человеком.

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной борьбы с раком мозга 30 мая. Ее похоронят на Троекуровском кладбище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.