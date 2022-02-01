Поклонники возложили цветы к памятнику Леониду Куравлеву в Ярославле

В Ярославле поклонники Леонида Куравлева возложили цветы к памятнику Афоне. Это один из самых известных образов артиста. Он изображен вместе со своим другом Колей.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.

5 января актера госпитализировали с пневмонией, при этом коронавирус у него не подтвердился. 26 января Куравлева выписали из больницы в Коммунарке и перевели в другое медучреждение для реабилитации.

Отмечалось, что артист вылечился от пневмонии, но продолжал оставаться под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.