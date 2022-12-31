Москвичам рассказали о ситуации с билетами в другие города РФ

Сегодня последний день, когда можно вырваться из столицы. Москвичи этим шансом пользуются. Но куда они едут?

Самыми популярными направлениями для поездок внутри страны остаются Санкт-Петербург и Сочи, при этом растет спрос на отдых в городах Золотого кольца. В частности, в этом году резко вырос интерес к Ярославлю.

Можно ли еще купить билеты в Санкт-Петербург и Ярославль? И во сколько обойдется гостиница? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

