31 октября, 16:15

Россия и Иордания отменят визовые требования с 13 декабря

Россия и Иордания отменяют визовые требования с обеих сторон. С 13 декабря попасть в Королевство можно будет без дополнительных документов и находиться там до 30, но не более 90 дней в год. Условием является отсутствие намерения работать в стране.

Безвизовый режим будет распространяться на туристические, частные и деловые поездки. Для учебы, работы или постоянного проживания потребуются дополнительные документы и соответствующие визы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

