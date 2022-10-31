Аналитики сообщили, куда российские туристы отправятся отдыхать на ноябрьские праздники

На этой неделе у россиян будет короткая рабочая неделя, а выходные продлятся три дня – с 4 по 6 ноября. Аналитики выяснили, что 95 % туристов выбирают для отдыха в эти даты российское направление.

В основном едут в Сочи и Санкт-Петербург. Остальные планируют лететь за границу – в Турцию и Египет.

Сколько стоит такой отдых? И почему в аэропорты лучше приезжать пораньше? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.