Безалкогольную систему "все включено" хотят ввести в российских гостиницах и отелях. Для тех, кому в номере потребуются напитки с градусом, останется отдельный стандарт обслуживания.

Известно, что подобную услугу в России мало кто предлагает, но ряд отельеров хочет поставить эксперимент и перевести на такой формат некоторые гостиницы. Подробнее о том, насколько дешевле будет подобное проживание, – в эфире телеканала Москва 24.