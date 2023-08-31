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31 августа, 07:15

Туризм

Безалкогольную систему "все включено" хотят ввести в российских гостиницах

Безалкогольную систему "все включено" хотят ввести в российских гостиницах

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Безалкогольную систему "все включено" хотят ввести в российских гостиницах и отелях. Для тех, кому в номере потребуются напитки с градусом, останется отдельный стандарт обслуживания.

Известно, что подобную услугу в России мало кто предлагает, но ряд отельеров хочет поставить эксперимент и перевести на такой формат некоторые гостиницы. Подробнее о том, насколько дешевле будет подобное проживание, – в эфире телеканала Москва 24.

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