Авиакомпания S7 запустила продажу билетов на рейсы из Москвы на курорты Египта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как уточняется, компания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю. И дважды в неделю в Шарм-эль-Шейх. А в октябре регулярные рейсы запустит и "Аэрофлот".

Кроме того, с 9 августа Росавиация разрешила летать на курорты Египта авиакомпании "Россия". Этот перевозчик получил право на пять рейсов в неделю.