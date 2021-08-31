В АТОР сообщили, что россияне перестали покупать путевки на новогодние праздники

Россияне почти не покупают путевки на новогодние праздники. Есть только единичные продажи туров в Сочи на Красную поляну. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров.

Эксперты считают, что людей пугает возможное ужесточение антиковидных мер.

О том, есть ли надежные направления и какие туры можно бронировать без опасений, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров Дмитрий Горин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.