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Туризм

"Актуальный репортаж": турпоток из РФ в Белоруссию вырос на 173% за первые 5 месяцев

"Актуальный репортаж": турпоток из РФ в Белоруссию вырос на 173% за первые 5 месяцев

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Турпоток из России в Белоруссию за первые пять месяцев этого года вырос на 173% по сравнению с 2022 годом. Эксперты говорят, что направление стало так популярно по нескольким причинам.

Например, в стране много вариантов водного отдыха, кроме того, там открыты некоторые магазины, которых в России нет уже больше года. О ценах на такой отпуск и главных достопримечательностях – в эфире телеканала Москва 24.

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