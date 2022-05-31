Поезд "Таврия" будет перевозить пассажиров из Москвы в Крым с 13 июня

Добраться до Крыма станет проще. Железнодорожный перевозчик добавил в расписание еще один поезд из Москвы.

С 13 июня поезд "Таврия" будет перевозить пассажиров до Феодосии с периодичностью два раза в три дня. Время в пути составит около 27 часов.

Сейчас из Москвы в Крым поездами можно также добраться до Симферополя, Севастополя и Евпатории. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.