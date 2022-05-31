Названа стоимость отдыха в турецких отелях

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.



Стоимость отдыха в Турции на двоих оценивается от 114 до 160 тысяч рублей. Например, пятизвездочный отель Senza Grand Santana расположен прямо на берегу моря в 7 километрах от центра Алании. В нем есть спа, бассейн, несколько баров и ресторанов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.