Российским туристам рассказали, можно ли снять деньги в турецких банкоматах

1 июня стартует летний сезон отпусков и путешествий. Турция является одним из главных фаворитов для отдыхающих.

Как везти туда деньги? Можно ли снять их в турецких банкоматах? И как расплачиваться в отелях, магазинах и ресторанах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.