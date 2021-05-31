В Тунисе отменили тесты на коронавирус для привитых туристов

Власти Туниса с 1 июня отменяют требование об обязательном отрицательном тесте для привитых от коронавируса, в том числе "Спутником V". Об этом сообщил Национальный офис страны по туризму.

Вакцинация должна быть полностью завершена. С собой отдыхающих просят захватить свидетельство с QR-кодом. Тем, кто уже переболел коронавирусом, нужна справка с подтвержденным наличием вируса не менее чем за 6 недель до поездки.

Всем остальным старше 12 лет придется сдавать тест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.