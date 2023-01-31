В российских отелях заработают стандарты услуг "все включено" и "ультра все включено"

В России в конце июня заработает свой стандарт "все включено" и "ультра все включено". Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

В стране есть отели, которые уже несколько лет предлагают такой стандарт своим клиентам, однако что в него входит каждый отель понимает по-своему. После того, как пробел устранят, все должно быть по ГОСТу.

По подсчетам экспертов, в данный момент около 150–200 российских отелей работают по системе "все включено". Большинство из них расположены на побережье Черного моря. Подобные есть в Подмосковье и Ленинградской области.

Эксперты уверены, что такой формат отдыха удобен прежде всего семьям и будет дальше развиваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.