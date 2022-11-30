Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Таруса

Москвичам рассказали, как добраться до Таруса

Россиянам рассказали, насколько подорожал отдых за рубежом

Новости часа: СК запросил арест женщины, насмерть сбившей маму с ребенком в Москве

Новости часа: девочку, выжившую в аварии на улице Свободы, выписали из больницы

Новости часа: пять автомобилей столкнулись на 74-м километре МКАД

Москвичам рассказали, как добраться до Екатеринбурга

На Сейшелах у туристов не будут требовать документы по COVID-19 с 1 декабря

Стоимость билетов снизилась на рейсы в Египет и Турцию на зиму

На Сейшелах с 1 декабря у туристов не будут требовать документы по COVID-19

Россиянам рассказали о стоимости туров в Египет и Турцию на предстоящий зимний период

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в город-заповедник Тарус Калужской области можно на автобусе. В пути придется провести два часа, а стоимость билета составит 370 рублей. Также туда можно поехать на автомобиле. Время в пути – около трех часов, за бензин придется заплатить около 600 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
туризмвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика