Москвичам рассказали, как добраться до Таруса

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в город-заповедник Тарус Калужской области можно на автобусе. В пути придется провести два часа, а стоимость билета составит 370 рублей. Также туда можно поехать на автомобиле. Время в пути – около трех часов, за бензин придется заплатить около 600 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24